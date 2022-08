Le parole di Massimilianoa Juventus Tv:- "Contento per la vittoria e per come abbiamo condotto la partita. Abbiamo perso solo due palloni in un certo momento con Zakaria e Locatelli, e abbiamo perso un po’ di lucidità, ci sono saltati addosso. Poi abbiamo giocato la partita e i ragazzi sono stati bravi".- "Dobbiamo ringraziare i tifosi, stasera c’era tanto entusiasmo e dobbiamo ricrearcelo. Siamo partiti con una bella vittoria, non abbiamo subito gol ed è un piccolo passettino, ma bisogna ancora lavorare tanto".- "Non lo scopriamo noi, è un campione".- "Son contento, sono gol che gli danno fiducia. Possiamo andare a lavorare sulle cose da migliorare così come tutta la squadra. Nel secondo tempo potevamo fare meglio in tante cose, ma dobbiamo stare sereni e avere un profilo basso".- "Partita straordinaria, sono contento di lui ma di tutti, fare i nomi stasera non sarebbe corretto. Anche chi è entrato ha fatto bene, c’è solo da migliorare. Bisogna avere sì tanto entusiasmo ma non entusiasmarsi troppo perché la stagione è iniziata soltanto da 5 minuti".