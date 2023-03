Le parole dia Juventus Tv:CONDIZIONI - "La squadra ha lavorato bene. Ora però bisogna far bene domani sera che è quello che conta, ovvero la partita. Contro una squadra che è quarta in classifica ed è stata imbattuta nel girone di Europa League. Noi dobbiamo tornare a vincere in casa".SEGNALI - "Più che segnali dovremo fare una partita di squadra, rispettando l’avversario. È un avversario fisico, che esprime velocità. Bisogna avere grande rispetto".RUOLO DELLO STADIUM - "Domani c’è bisogno di tutti, è il primo step per creare i presupposti per poi passare il turno".