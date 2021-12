Massimiliano Allegri commenta anche a JTV la vittoria per 2-0 della Juventus a Bologna:Dobbiamo migliorare la concretezza, ma in questa settimana di pieno allenamento abbiamo messo benzina nelle gambe e stasera si è visto.""Abbiamo bisogno di allenarci tanto, ma non è un alibi. Dobbiamo pensare a lavorare e a vincere col Cagliari. Poi ci aspettano due mesi bellissimi, con scontri diretti in Serie A e gare di Coppa e Champions"."Morata ha fatto una bella partita, come anche nelle gare in cui non aveva segnato ma aveva giocato bene. Kean stasera ha fatto una partita di sostanza come gli avevo chiesto, è l'unico modo per arrivare ai risultati"."Siamo scricchiolati a Venezia per questioni di testa, in settimana ci abbiamo lavorato e abbiamo rinfrescato quella parte. A Bologna è sempre difficile peraltro, nessuno ci regala niente, su tutti i campi occorre sacrificio e stasera devo fare solo i complimenti ai miei giocatori"."Landucci voleva fare la sostituzione, io gli ho detto di aspettare che magari facevamo gol, ed è successo".