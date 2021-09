Così Massimiliano Allegri ha commentato a JTV la prima vittoria in questo campionato della Juventus (3-2 sul campo dello Spezia): "I ragazzi hanno fatto buone cose e poi abbiamo preso gol sotto l'incrocio al primo tiro. A livello di prestazione meritavamo anche qualcosa in più. Certo dobbiamo ancora migliorare, dovevamo cercare la via della rete con maggiore lucidità, e siamo anche stati fortunati nell'occasione in cui potevamo subire il terzo..."al

COS'HA INCISO DI PIÙ - "Quelli che sono entrati a gara in corso hanno dato tanto: Bernardeschi ha strappato 2-3 volte, Morata è entrato bene... questo dev'essere lo spirito che dobbiamo avere, poi è chiaro che ora dobbiamo metterci a muovere meglio la palla e gestire meglio i momenti di difficoltà in partita, e scrollarci di dosso con questa vittoria un po' di tensione".

IL MOMENTO - "A Udine, Napoli e il Milan vai in vantaggio e ti ritrovi rimontato o ribaltato nonostante discrete prestazioni, anche oggi al primo tiro subiamo il pari... meno male che non siamo andati sotto 3-1!"

CHIESA - "Lui e Rabiot sono giocatori che nessuno discute, solo che ogni tanto Federico perde palloni ed energie per provare sempre a dribblare, e Adrien a volte deve entrare dentro più cattivo: non esiste che non riesca a inserirsi! Devi avere nella testa una cattiveria che quando arrivi a ridosso dell'area gli avversari capiscano che tu stai per fargli gol. La cattiveria non è solo quando si difende, ma anche quando si ha la palla".

COSA SI TIENE STRETTO DI OGGI - "Da oggi il risultato. Poi domenica c'è una Sampdoria che gioca bene e ha giocatori tecnici. C'è da andarsi a prendere anche la prima vittoria casalinga in stagione!"