Le parole dia Juventus Tv:CONDIZIONE - "Sicuramente stiamo un po' meglio perché comunque venivamo da un mese dove non avevamo mai vinto. E non eravamo neanche più abituati a vincere. Però domani è una partita dove abbiamo un solo risultato e non sarà così solo domani ma anche nelle prossime di Champions. Bisogna fare un passo alla volta contro una squadra che ha fisicità che corre e pressa e ha fatto due buone partite. Sia a Lisbona nel primo tempo e fino al 70' minuto contro il PSG erano 1-1".MACCABI - "In Champions League giocano in modo diverso praticamente a tutto campo, danno molta pressione e giocano con un difensore in più".CONTRO IL BOLOGNA - "No, abbiamo fatto delle buone cose. Bisogna migliorare delle cose come ordine e nella fase difensiva. E bisogna capire quando c'è da rallentare un po' il gioco e non cercare di andare sempre ai 100 all'ora e nei cinque minuti della fine del primo tempo dove non concludevamo l'azione prendevamo la ripartenza e su quello bisogna migliorare".LA PARTITA - "Ma quello lo avevamo fatto anche con la Roma e in altre partite ma poi non lo abbiamo tenuto ci sono delle cose che abbiamo sbagliato, in questa prima parte di stagione la settimana più brutta è stata quella dalla Salernitana al Monza. Però domani sarà una partita diversa e soprattutto loro giocheranno in modo aggressivo come hanno giocato le partite precedenti".