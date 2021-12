Mister Allegri ha commentato a JTV Juventus-Malmö 1-0: "Bel risultato e bella gioia, insperata. Abbiamo fatto bene il primo tempo e meno bene la ripresa. Dobbiamo dunque capire che per vincere a Venezia, campo piccolo, difficile e particolare, dovremo prepararci in modo diverso per portare a casa 3 punti importantissimi.""Moise ha attaccato bene la porta su un bellissimo cross di Bernardeschi, in quella occasione i ragazzi sono stati bravi. Dopo però abbiamo sbagliato molto in fase di palleggio perché abbiamo allentato un pochino la tensione a livello mentale"."Vedremo lunedì quale seconda prendiamo, dalle palline non sai mai cosa esce. Adesso però mi preoccupo solo del match di sabato".