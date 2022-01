Le parole di Massimiliano Allegri a Juventus Tv: "Abbiamo fatto una buona partita dal punto di vista tecnico e agonistico. Abbiamo tirato tante volte in porta ma ci è mancata lucidità negli ultimi 30 metri e siamo stati frettolosi. Volevamo vincere ma non ci siamo riusciti, la rincorsa al quarto posto continua"



DYBALA E CHIESA - "Chiesa ha giocato bene, ma nel primo tempo doveva essere più lucido e fare gol. Paulo è entrato bene, hanno tutti una buona condizione e non dobbiamo perdere la fiducia. Il campionato è ancora tutto da giocare e dobbiamo fare questa bella rincorsa"



IN ATTACCO - "Stasera abbiamo sfruttato bene le palle inattive, ma non siamo stati bravi a segnare. Serve meno fretta negli ultimi passaggi, ma la squadra ha fatto una buona partita e sono contento"