Le parole di Allegri a Juventus Tv:



VITTORIA – "Importante vincere perché così abbiamo raggiunto quota 50 e venivamo da tante partite difficili, dal punto di vista fisico e mentale e abbiamo anche tante assenze. L’Empoli è una squadra che gioca bene a calcio, non smette mai di giocare. Non abbiamo avuto la forza di fare il 4-1 ma i ragazzi sono stati bravi e hanno saputo soffrire".



VLAHOVIC – "Si è inserito molto bene, stasera ha lavorato bene ed è stato servito con due ottime palle da Cuadrado e Morata. Ha lavorato bene anche nello sviluppi del gioco, son contento di lui ma di tutti la squadra. Bonucci aveva un polpaccio in disordine, De Sciglio era in panchina ma non si allenava da tre giorni. Con questo carattere difficilmente vieni battuto".



CRESCITA – "All’inizio del campionato abbiamo preso batoste. Adesso la squadra è compatta e abbiamo capito meglio che le partite durano 95 minuti. Da un po’ di tempo abbiamo capito che bisogna giocare da squadra e saper soffrire".



ARTHUR – "Ha fatto una buona partita, sono molto contento di lui. L’esperimento anche con Locatelli, forzato, è riuscito, sono due giocatori di palleggio".