Le parole di Massimiliano Allegri ai microfoni di Mediaset Infinity:



LA PARTITA - "Sarà una partita complicata, un ottavo di finale contro una squadra che ha esperienza, tecnica e fisicità e un allenatore che concede poco. Ci vorranno attenzione e intensità, dobbiamo fare una bella partita in vista del ritorno"



RABIOT - "Dovevo scegliere tra lui e Zakaria, Locatelli e Arthur. McKennie ha preso il posto di Dybala, Soulé è pronto per giocare nel caso ce ne fosse bisogno e con Kean abbiamo qualche cambio. Speriamo di fare una bella partita"



4-3-3 - "Non lo so, l'importante è giocare bene, fare bene quando abbiamo la palla. Il campo è bello e permette di giocare, sarà una partita difficile, da affrontare con serenità per 95"



VLAHOVIC - "Non lo devo proteggere. È al debutto e quindi deve stare sereno. Sarà una bella partita da giocare, deve fare quello che sa, senza pensieri"