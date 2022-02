1









Le parole di Allegri a Mediaset:



"L’errore dei nostri difensori è stato decisivo, ci siamo fermati perché entrambe le squadre erano statiche e in una fase di studio, loro cercavano spesso queste imbucate e bisognava stare attenti a stare dietro a questi aspetti, eravamo in 6 contro 1 nell'occasione del gol. Abbiamo comunque fatto una buona partita, avendo occasioni, forse dovevamo gestire meglio la loro linea del fuorigioco, siamo stati lenti a servire gli attaccanti. Abbiamo avuto le nostre occasioni in ripartenza, ma è stato bravo anche il loro portiere nella ripresa. McKennie dovrà sottoporsi a radiografia".