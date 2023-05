Le parole di Allegri a Dazn:LA PARTITA - "Siamo partiti bene, poi abbiamo rallentato la palla e giocare verticale e abbiamo perso palloni, loro hanno trovato fiducia. Invece di smontare la loro pressione sui terzini, abbiamo fatto bene all'inizio e al secondo tempo. Abbiamo difeso bene come squadro, bene Di Maria e Milik in non possesso, c'era poca distanza tra i reparti. Bene anche Dusan e Chiesa che si sono abbassati per avere campo per le ripartenze. Rugani? Partita ottima, quando lo chiami si fa trovar pronto, come difensore uno dei pochi veloce di piede".CHAMPIONS - "Manca ancora tanto, vincere qui non é facile, danno pressioni, creano, sono sempre partite di sofferenza qui. Ci é andata bene, mancano ancora tanti punti, ieri Inter e MIlan hanno alzato la quota. Abbiamo ancora uno scontro diretto col Milan che per ora é in negativo vista l'andata".ILING - "Durante la settimana, loro giocano uomo a uomo, Iling salta di più rispetto a Kostic che ha più bisogno di palla tra i piedi. Dopo la partita di mercoledì ho pensato potesse essere la sua partita".VLAHOVIC - "Purtroppo continuano questi cori, bisogna combatterli In campo bisogna provare a ignorare la cosa, uan volta che li fanno chi di dovere prenderà provvedimenti. In questo momento, mi sono raccomandato, di avere un comportamento corretto altrimenti rischiamo di perdere uomini senza senso. Il gol? ha peso per lui e per tutti. E' arrivato alla Juve con uan carica di responsabilità troppo alta. Entrando, stando fuori, le responsabilità si abbassano e lui é più tranquillo".DIFESA - "I difensori devono avere il gusto di difendere, stare fermi con i piedi, non farsi saltare, su questo bisogna lavorare e migliorare. Daniele é stato con Giorgio, Leo, Andrea che erano dei professori nelle letture"."Abbiamo ripreso a giocare di squadra e oggi si è visto, se le punte difendono bene tutti difendono meglio".