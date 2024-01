Allegri a DAZN pre Lecce-Juventus

Massimiliano, a DAZN, parla così poco prima di"Non è essere grandi o paura, o pressione. Si gioca una partita complicata con il Lecce, che ha perso 1-0 con l'Inter, arriva da 4 risultati utili consecutivi in casa. Bisogna fare attenzione, vincere le partite non è semplice. Abbiamo preso 4 gol nelle ultime 4 partite fuori, speriamo di non prenderne"."Dusan ne beneficia? Non fa prestazioni superiori, lui sta meglio ed è più sereno. Yildiz è diverso da Chiesa, Milik purtroppo va fuori ma sta molto bene".OR torna in diretta nel post partita di Lecce-Juventus. Analisi, pagelle e commenti con Marcello Chirico e Antonio Romano.