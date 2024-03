Juventus-Genoa, le parole di Allegri a DAZN

Le parole dia Dazn dopo Juventus-Genoa"Primo tempo la squadra era bloccata, potevamo sfruttare meglio le occasioni, un aspetto positivo c'è, non abbiamo preso gol, neanche un tiro in porta.""Quelle situazioni li sa che Dusan ha sbagliato, si penalizza la squadra per gli ultimi minuti e le partite future. Purtroppo fa parte di un percorso di crescita di un ragazzo che ha 24 anni. Quest'anno si trova per la prima volta a giocare partite con pressione addosso.""Normale, quando sei alla Juventus, le partite pesanti sono ora, non quando rincorrevamo l'Inter. Bisogna raggiungere uno dei primi quattro posti, nel secondo tempo abbiamo fatto una buona prestazione. Ora non c'è l'obbligo di vincere il campionato ma di arrivare tra le prime quattro, quando vieni da risultati negativi è normale ci sia un po' di tensione"."No preoccupato no, sono soddisfatto oggi, c'è stato carattere, la squadra ha combattuto, i ragazzi sono stati bravi. Indipendentemente dallo 0-0 questo è stato un passo in avanti per il finale di stagione."Spiegare il calcio per me è molto difficile, dico che quando hai quattro occasioni un gol lo devi fare.""In quel momento avevamo bisogno di uno tra le linee, Yildiz ce lo dava questo. Federico ha fatto sessanta minuti buoni, siamo in un momento particolare, oggi era importante cercare l'episodio favorevole nel primo tempo.""Capisco che al di fuori è bello parlare di tridente, io guardo la squadra tutta la settimana e cerco di sapere quali sono gli equilibri di questa squadra. Ci sono dei cambi da fare, abbiamo fuori Milik, ora è rientrato Kean. ""Avremo Kean che ha 15 giorni per rimettersi in condizione, abbiamo Yildiz, Chiesa che magari farà il centravanti."C'è da fare dei punti, gli 11 punti servono ancora.