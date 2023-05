Le parole di Allegri a Dazn:LA PARTITA - Sapevamo delle difficoltà. Abbiamo iniziato bene, sbagliato negli ultimi 30 metri molte scelte, abbiamo forzato e al primo contropiede abbiamo preso gol. Bisognava stare attenti, poi un bel 2 tempo, risultato meritato, sono contento, dobbiamo riprendere il cammino.COSA NON E’ ANDATO - Primo tempo bene fino al gol, poi ci siamo disuniti, bravi a non prendere il 2, c’erano altri 45’, bravi i ragazzi. Loro poi non hanno più tirato, ai ragazzi non devo rimproverare nullaRITORNO – Loro sono bravi, hanno esperienza, hanno difeso bene, i 4 davanti hanno corso come dei forsennati.