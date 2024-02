Allegri a DAZN pre Verona-Juventus

Massimiliano, a DAZN, parla così alla vigilia di Verona-Juventus."Come ho visto la squadra? A prescindere da Danilo e Vlahovic, che sono importanti, la squadra ha lavorato bene in settimana. Dobbiamo superare questo momento, il punto in 3 partite. Non dovrebbe capitare, ma a volte capita. Cerchiamo di rialzarci e di fare un bel risultato"."Scelta tecnica, in vista della partita. Chiesa è rientrato e ha fatto 75 minuti. Dall'inizio è più utile Yildiz, Chiesa ci darà una mano quando entrerà"."Guardate dietro? Normale che siamo a -10, l'Inter ha sempre fatto e sta facendo cose straordinarie. Viaggia a 2.7 punti a partita di media. Sarebbe stato difficile stare dietro: peccato nelle due partite in casa, lasciamoci dietro questo punto in due partite in casa. Pensiamo di gara in gara. 15 partite mancano, cerchiamo di ripartire"