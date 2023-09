, a DAZN, parla così dopo Sassuolo-Juve."Abbiamo fatto una partita leggera di testa, bisogna imparare da questa sconfitta. Non eravamo fenomeni prima, non siamo scarsi ora. Mentalmente abbiamo giocato una partita farfallina, dobbiamo migliorare. Partita importante, persi punti importanti. Si era messo subito bene, non siamo stati capaci di far gol. Alla prima situazione abbiamo staccato con la testa, pagato a caro pezzo"."L'avevo detto ieri, perché qualche partita l'ho fatta, conosco queste partite. Conosco i pregi di questi ragazzi meravigliosi, ci danno dentro, ma serve far meglio. Oggi la parte finale... le avvisaglie c'erano ieri, l'altro ieri. Abbiamo provato a far bene, non serve abbattersi, martedì possiamo tornare a fare i tre punti"."Dico solo che oggi è stata una partita in cui abbiamo allentato a livello mentale, non abbiamo capacità di switchare nella gara, ma serve continuità. Stare su ogni pallone. Già dall'inizio, la sensazione è che come buttavano la palla in area eravamo in affanno. Non era accaduto con la Lazio, con l'Empoli""Poco lucido? Sotto quell'aspetto deve migliorare, ha avuto un paio di situazioni importanti non sfruttate. Un paio di giorni non è stato bene. Nel complesso la partita non è stata bella in generale, a livello di squadra. Il Sassuolo spacca la partita, ne restano 3 davanti. In queste situazioni o chiudi l'azione e ti rimetti a posto, ma se diventa a tamburello ci rimetti. Noi abbiamo sbagliato...""Quale qualità serve? Secondo me a livello tecnico soprattutto, e a livello cognitivo. I ragazzi che apprendono velocemente sono più portati a migliorare molto. Il consiglio? Di divertirsi. Di mettere grande impegno per fare il meglio possibile".