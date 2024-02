Juventus-Frosinone, le parole di Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn dopo Juventus-Frosinone, partita vinta dai bianconeri per 3-2."Mancava ancora un minuto e mezzo, in quel momento potevamo avere un pochino di disattenzione, visto che abbiamo preso due gol evitabili, bisogna riprendere a difendere in modo diverso. Nelle ultime sette partite abbiamo preso sei gol nel primo tempo. Sul secondo c'era Rabiot fermo e bisognava avere l'astuzia di fermare la palla".VITTORIA PER LA CHAMPIONS - "Basta lavorarci e riprendere a fare quello che facevamo prima, in questo momento è così. Era importante vincere, sono punti importanti per la corsa Champions"."Abbiamo altri giocatori, Rabiot e Mckennie sono stati molto importanti fino ad ora, vedremo in settimana quando saranno a disposizioni. Sicuramente domenica a Napoli andremo con una squadra giusta per poter fare una bella partita"."Eravamo lunghi, nel secondo tempo abbiamo difeso meglio, loro sono un po' calati. Le partite durano 90 minuti, quando l'avversario è al tuo livello sul piano fisico devi avere la capacità di non subire i gol che abbiamo subito"."Crescita di Dusan, tempo fa era sempre nervoso, viveva con l'ansia del gol, ora è più equilibrato, non esce mai dalla partita ed è molto importnante."Non c'è assolutamente un problema Chiesa, viene da un periodo in cui alterna allenamenti, ha bisogno di ritrovare la condizione. Deve rimanere sereno perché è un giocatore importante per noi e lo sarà per il finale di campionato"."Sono contento, con la società stiamo lavorando bene, sono in sintonia con tutto. In questo momento dobbiamo pensare a quello che sarà il futuro che è il presente di ora perché non abbiamo ancora raggiunto la Champions. Ho un contratto fino al 2025, lo ripeto, sono dieci anni che sono alla Juve e sono orgoglioso. Lavoro per questa squadra, per questa società e la proprietà con dedizione e passione. Sono legato affettivamente ormai e non so se è un bene o un male."Assolutamente si, abbiamo iniziato un percorso prima con Cherubini e ora lo stiamo continuando con Giuntoli, Manna e Scanavino. Abbiamo obiettivi importanti, in questo momento devo pensare al presente della squadra. Tornare in Champions ha un valore tecnico ed economico. Poi la società farà le valutazioni su tutto e sui programmi futuri."