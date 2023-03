, a DAZN, commenta così Inter-Juve."Non era semplice vincere qui a Milano. Ho avuto un lapsus, avevo detto che non aveva perso in Italia. Nel primo tempo abbiamo sbagliato 3-4 soluzioni facili. Qui non devi sbagliare. Abbiamo avuto occasioni clamorose. Nelle scelte di passaggio bisogna migliorare. Poi ci sono le giocate individuali. I ragazzi mi hanno fatto un bel regalo, così passiamo una bella sosta"."Bisogna vincere le partite per vivere bene. Non si può vivere male. Cercate di farmi soffrire il meno possibile. Se vincete domani sono sereno, preparo meglio le partite successive... I ragazzi sono stati molto bravi, contro un'Inter molto forte"."In quel momento non c'era bisogno di me, la squadra stava difendendo bene. Prima di farmi buttare fuori o ammonito, dato che sono diffidato, sono andato via"."C'è una crescita generale di tutta la squadra. Anche a livello difensivo abbiamo fatto bene. Non ci siamo fatti saltare, abbiamo difeso bene. Anche con Miretti... Non abbiamo avuto Pogba, Paredes poi dopo l'ho usato meno... Ma sono affidabili. Bisogna continuare a lavorare, Fagioli ha tecnica e quantità. Abbiamo sbagliato tanti ultimi passaggi, 3vs1, 3vs2. Ma la squadra ha cuore e passione. E' ciò che conta per tornare a vincere. Dall'esterno chi non vive questa situazione non può capire. Ma bisogna ritrovarcisi. Ora siamo a quota 40, non è facile trovare motivazioni, in campionato siamo indietro. Abbiamo una semifinale di Coppa, il quarto di Europa League. Miglioramento generale dei ragazzi, per farlo devi avere cuore e passione. I ragazzi sono molto bravi"."Giocatore importante. A parte quando ha provato a far gol a Vlahovic, lì non deve forzare la giocata, si può andare dentro in altro modo. Ma ha tempi di gioco migliori, non crossa sempre, a volte lo faceva quando non c'era nessuno"."Vlahovic ha fatto la miglior partita da quando è alla Juventus. Chiesa è entrato molto bene. Soulé ha fatto molto bene, è del 2003. Credo ci siano 4000 minuti dei ragazzi della Next Gen. Successo della società. Godiamoci la sosta. Dopo il Verona ci sono 9 partite belle da giocare. Quando riprenderemo ci sarà più entusiasmo. Lo Stadio in casa deve farsi sentire, da quando riprendiamo andiamo a giocarci il finale di stagione"."Non mi faccia arrabbiare. Perché della Salernitana non è successo niente? Non mi fate arrabbiare. Le decisioni dell'arbitro vanno accettate. All'andata con l'Inter ci hanno annullato un gol che non si sapeva. Gli episodi vanno accettati. Siamo molto signori, non facciamo tanto casino. Chiffi, non era facile arbitrare per lui. Andare a trovare il mano e non mano... Parliamo di calcio, non di arbitro. Quando fu introdotto il Var, dissi dopo un Atalanta-Juve: se diventa oggettivo è funzionale, se è soggettivo è un problema. Con la Salernitana è oggettivo. Stasera annulla il gol di Rabiot, non so... ma è un caso quasi soggettivo, con la Salernitana ci è stato annullato un gol. Ho fatto casino io sbagliando, poi abbiamo pagato con Benfica e Monza. La malafede siete voi: mettete in dubbio quello che fischiano. Mi domandi perché ho sbagliato o meno. Non andate in polemica. Sono andato 5' prima..."