Le parole diai microfoni di DAZN dopo Udinese-Juve: "Anche stasera i tifosi sono stati vicini alla squadra come tutto l'anno. Ringrazio i ragazzi e quelli alla Continassa, migliorando piaccia o non piaccia quanto fatto anno scorso. Questa sera la squadra ha fatto tutto quello che poteva fare, chiudiamo al meglio la stagione.""Domani vado a casa, un po' al mare, vacanze con la famiglia. Ci sono tre numeri, erzo posto, semifinale di Coppa Italia e Europa League in una stagione disastrosa come quest'anno. Poi potevamo fare meglio nella prima parte di stagione, siamo parriti coin una squadra poi dopo un mese un'altra. Non voglio alibi poi ci siamo ricompattati. A Siviglia si è fermata la corsa ma giocare tutte le partite con l'obbligo di vincerle non è facile. Nonostante tutto la squadra ha fatto 72 punti e abbiamo migliorato la stagione dell'anno scorso. Buttato dei punti perché per cercare di vincerle le abbiamo perse."I ragazzi hanno dato tutto, sono stati bravi a stare sulle montagne russe. Un'annata che ci ricorderemo bene e che ci ha fatto crescere tutti."La società deve pianificare, c'è un responsabile che è Francesco Calvo. Io mi metterò a disposizione a favore dell'azienda come sempre. Ho sbagliato, sbaglierò ma fa parte del mio carattere"."No non c'è nessuna trattativa perché ho due anni di contratto, sono a disposizione della società per programmare e lavorare con quello che mi metterà a disposizione. Tutti ora abbiamo bisogno delle vacanze, la società ha 40 giorni di tempo per programmare al meglio e sul mercato.""Quest'anno mancati giocatori per infortunio, sono successe varie cose. Sopratutto la società dovrà riflettere, in questo momento c'è una buona base, io ho le idee chiare. Quando la società pianificherà e ci farà sapere vedremo".