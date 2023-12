Massimilianoha parlato a Dazn. Le sue parole:SCONFITTE DELL’ANNO SCORSO – "Non è che ho pensato alle ultime due partite dell’anno scorso, perché è un’annata diversa. Quest’anno siamo partiti in modo diverso e sappiamo che affrontiamo un Napoli forte"."È ancora troppo presto, poi il Napoli ha una struttura di giocatori che indipendentemente da come giocano hanno molta qualità"."Non lo so. Il presidente avrà il miglior allenatore per lui in questo momento e per il Napoli"."È ancora troppo presto, in palio ci sono tantissimi punti. Io credo che in questo momento bisogna pensare a fare una bella partita e a portare a casa il risultato positivo. Perché ci consentirebbe o di mantenere o di allentare loro da noi"."L’ho visto molto tranquillo. Sicuramente per lui non è una partita come le altre perché comunque dopo otto anni a Napoli non sarà semplice. Però l’ho visto abbastanza sereno"."Pesano, in questo momento, però i numeri dicono che le seconde 12 del campionato, rispetto alle prime 8, hanno fatto 17 punti in più dell’anno scorso"."È cresciuto molto ed è naturale dopo un anno di Juventus. È cresciuto in personalità e in sicurezza ma ha ancora margini di crescita in maniera spaventosa"."I rigori li ha sempre calciati, li ha sbagliati, li ha segnati. Poi bisognerà vedere il momento della partita e decideremo".