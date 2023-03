Massimiliano, a DAZN, parla così prima di Roma-Juve.- "Non ha complicato, è difficile recuperare tutti questi punti. Va fatto un passettino alla volta. La vittoria della Lazio di ieri ha alzato la quota Champions. A quanto? Può essere anche 75"."Devono essere un fattore. Sono importanti per qualità tecniche e fisiche, sono soluzioni in panchina importanti. Quanto tempo servirà? Non dobbiamo rinunciare a niente, dobbiamo solamente sapere che sono giocatori un anno senza giocare e 10 mesi che rientrano dall'infortunio... i dati di fatto dicono che Chiesa si ferma dopo due partite, che Pogba ha 20 minuti. E che la Juve però ha fatto 50 punti per il momento".- "Mi annoio a fare gli allenamenti, preferisco giocare le partite. Ho chiesto ai ragazzi di riempire il calendario e va fatto con l'Europa League"."Sono giocatori importanti, sopra la media a livello tecnico. Di Maria è un campionissimo, Dybala ha fatto cose straordinarie e importanti alla Juve, sta facendo una buona annata a Roma. Già centrale con Mou? Paulo è un giocatore che ha gol e assist nelle gambe, li ha sempre fatti. A livello tecnico non è discutibile"."La squalifica? Credo che sia sbagliato che a un allenatore espulso in partita, è giusto per il comportamento da avere, possono saltare i nervi. Agli allenatori va inflitta una multa e non una squalifica. Gasato dal confronto? A parte che José è un allenatore straordinario, ha vinto 26 titolo, è poco discutibile"."Ho sorriso a quelle parole, Mourinho è troppo sveglio"