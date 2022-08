L'allenatore della Juve, Max Allegri, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel post partita contro lo Spezia.-'Abbiamo avuto delle difficoltà. I ragazzi hanno fatto molto bene all'inizio, poi abbiamo rallentato troppo la palla facendo prendere coraggio a loro. In questo momento l'importante è vincere e per la terza volta non abbiamo subito gol. Bisogna avere la forza di gestire la partita.- 'Stasera si è reso disponibile e ha fatto una buona partita. Gli sono capitate due situazioni importanti nell'uno contro uno. Quando giocava vicino a Vlahovic era in una posizione favorevole, però è stato servito poco. Può sempre migliorare ma sono contento di aquello che sta facendo'- 'Paredes è un giocatore forte, che ha tecnica. Bisogna non smettere di smarcarsi all'indietro, di rallentare la velocità della palla e dei passaggi. Se restiamo fermi poi diventa difficile'.- 'Vlahovic ha la possibilità di migliorare dentro l'area. Milik ha delle qualità straordinarie come conduzuione del gioco e come tecnica. Stasera ha fatto un gol straordinario. Leo ha un ottimo piede, ma è una questione proprio che quelli che stanno in avanti devono smarcarsi meglio e non passare la palla all'indietro o ai difensori.- 'Vlahovic è molto bravo a tirare le punizioni, soprattutto dalla media distanza. Paredes anche le calcia molto bene da destra'.