DYBALA - "Stasera Paulo ha fatto bene rispetto alle ultime. Sono contento ma ha qualità tecniche e non si scopre ora. Dispiace che abbiamo perso tre punti sul campo e nel girone di ritorno avevamo perso solo contro l'Inter. Il calcio è così: se non fai gol puoi prenderlo".



PARTITA - "Anche oggi c'è stato un momento in cui il Genoa era in difficoltà e noi abbiamo cercato di far gol. Non siamo mai andati in controllo ma è questione di giocatori usciti Arthur, Miretti e Dybala avevamo tutti giocatori da contropiede. Dovevamo capire quando la squadra avversaria non ne ha più e sfruttarlo".



KEAN - "Moise sta bene fisicamente, ha una gamba importante, da esterno gioca bene e attacca la profondità. Spalle alla porta ha difficoltà. Negli ultimi trenta metri può fare la differenza. Stasera ha fatto una buona partita".



MIRETTI - "Non so se giocherà mercoledì. Anche oggi ha fatto una partita di livello tecnico importante, sa giocare a calcio. È alla seconda partita con la prima squadra ma ha una tranquillità che un ragazzo della sua età difficilmente vedi".



VLAHOVIC - "Sono contento. Ha fatto una delle sue migliori partite, va cercato di più con i centrocampisti. Deve stare più sereno e glielo dico sempre, ci sono momenti in cui si fa gol e non si fa. Non si deve abbattere lui aiuta sempre la squadra. Ho vinto io la sfida di punizioni in settimana perchè ho deciso che quello era l'ultimo. Stasera mi è dispiaciuto perdere perchè potevamo essere al terzo posto per una sera".



DYBALA IN COPPA ITALIA - "Il mercato non influenza. La prestazione è stata molto buona, è cresciuto molto ma lui cresce sempre nel secondo tempo. Nelle ultime partite non ha fatto prestazioni del suo livello ma mi fa ben sperare la partita di stasera".