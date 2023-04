ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Verona: 'Era complicato, dopo la sosta sono sempre difficili, il Verona ti fa giocare male, siamo stati molto fermi nei primi 25 minuti, poi abbiamo creato le situazioni favorevoli. Negli ultimi 10 minuti potevamo fare meglio, i ragazzi lo sanno, dobbiamo migliorare in questo ma stiamo facendo cose importanti".KEAN NON IN NAZIONALE - "Moise è cresciuto molto, Mancini ha l'esperienza nel chiamare i giocatori. Credo che questi che stanno giocando alla Juve saranno il futuro della nazionale, se non nell'immediato nel prossimo futuro. Roberto è molto bravo".Dopo la penalizzazione dovevamo fare dei punti, giocavamo a Salerno e dovevamo vincere. Nella classifica reale siamo al settimo posto e abbiamo staccato quelle dietro, poi quella sul campo, quella vera in cui abbiamo 59 punti, sette più della Lazio, 9 più dell'Inter e 11 più del Milan. Dobbiamo lavorare partita dopo partita".Davanti prima o poi la vinceranno qualche partita, sappiamo che è molto difficile, intanto abbiamo raggiunto 59 punti (o 44), che è un bel risultato, ora siamo a meno quattro ma domani giocano Milan e Roma. Obiettivi ne abbiamo tanti, perché abbiamo questa classifica così, bisogna essere lucidi"."Alex è stato un grandissimo giocatore, ha rappresentato la Juve, ci ha fatto piacere che sia venuto allo stadio. Già faccio fatica a fare la formazione, ci pensa la società a queste cose, noi concentriamoci sul campo".Ha reagito bene, non c'è rimasto bene ma fa parte del gioco. In un anno è cresciuto molto, è bravo a schermare davanti la difesa, può ancora migliorare in certi tipi di giocate. Lui come tutta la squadra ha cuore, passione, non possiamo dire nulla sotto questo aspetto".