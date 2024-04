JUVENTUS-MILAN, ALLEGRI A DAZN

L'allenatore della Juventus Massimilianoha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara contro il Milan. Le sue parole:- "Innanzitutto è Juventus-Milan, siamo alla ricerca di punti per la Champions dobbiamo fare una partita giusta contro la squadra forte"."Tre cambi rispetto alla partita di martedì a Roma dove abbiamo speso energie importanti, quelli in panchina sono pronti a dare una mano"."Dimostrare? Dobbiamo raggiungere l'obiettivo Champions, stasera possiamo fare qualcuno dei punti che ci mancano ma sappiamo sarà una partita difficile".