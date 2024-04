Torino-Juventus, le parole di Allegri

Le parole di Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn dopo il pareggio tra Juventus e Torino."Partita bella, abbiamo avuto occasioni nel primo tempo ma anche nel secondo tempo. La più clamorosa è stata quando tira Yildiz, Vlahovic era già lì e si sfila fuori dall'area. .La squadra ha fatto una buona partita con un buon Torino, normale che è difficile creare 10-12 palle gol. I ragazzi sono dispiaciuti per la mancata vittoria ma devono essere sereni perché abbiamo fatto una buona partita. ""Sia Vlahovic che Chiesa, Moise, bisognava attaccare di più la profondità dietro le spalle dei difensori. Questo potevamo farlo meglio, la squadra ha fatto un buon primo tempo. C'è stata un'occasione per Kostic, in quelle posizioni non devi passare la palla ma andare dritto in porta. Ne abbiamo avute, abbiamo rischiato sul colpo di testa dove Bremer non ha accorciato, Iling si è fatto saltare sopra ma non abbiamo corso grandi rischi. ""Rabiot e Mckennie sono due giocatori di grande motore, stanno crescendo e faranno un buon finale. Abbiamo Miretti, Alcaraz, Nicolussi stesso che ha fatto sempre bene quando ha giocato. Bisogna essere fiduciosi, fare un passo alla volta""Ci sta, è stata una serata negativa per lui. Andatevi a vedere la ripartenza di Yildiz, guardate che occasione non si crea Dusan. E' molto giovane, è proprio un centravanti da area di rigore, quando viene fuori nello spazio riesce a proteggere e aprire il gioco. ""Le parole della proprietà hanno confermato quello che la Juve ha fatto di buono negli ultimi tre anni. I cambi sono stati un 2005, un 2003. Normale che la Juve abbia un buona base e poi la società farà le sue valutazioni.""In questo momento non abbiamo ancora centrato gli obiettivi. E' importante insieme alla squadra e alla società arrivare in fondo a questo traguardo, la società ci ha dato un imput tre anni fa con dirigenti diversi. I nuovi dirigenti e la proprietà hanno dato un chiaro indirizzo, continuare a dare sostenibilità facendo crescere i giovani della Next Gen. Il lavoro fatto è stato buono, normale che il direttore, la proprietà farà le valutazioni su come migliorare la squadra."