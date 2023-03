Massimilianoha parlato ai microfoni di Dazn verso la gara di domani contro l'Inter. Le sue parole:"Inter-Juve è sempre uguale, sarà una partita importante per noi contro una squadra che in casa segna tanto e subisce poco. Loro hanno giocatori di forza fisica e tecnica, sono forti e difficili da affrontare. Loro hanno giocatori veramente tecnici, fisici e sono buoni tiratori. Hanno tante soluzioni in fase offensiva"."Penso che Inzaghi stia facendo bene, è arrivato ai quarti di Champions ed è terzo in campionato. Ha dimostrato di essere valido. Vincere non è facile, vedremo a fine stagione cosa avremo fatto tutti. Ci sono ancora due mesi"."Allegri non è stato fondamentale per lui. È maturato, è cresciuto molto, crede di più nelle qualità che fino ad ora erano state nascoste. Sta facendo molto bene. Trattenerlo? Mancano due mesi, vedremo. Sa la fiducia che ho in lui come negli altri".- "Sta bene, può solo che migliorare. Rigore centrale? Col brivido, deve alzarla quando si tira centrale"."Non voglio soffrire anche lì"."Abbiamo lo Sporting, una squadra brava e pestifera nel giocare. Facciamo un passetto alla volta. Domani c’è una grande partita che ci si deve godere. Comunque vada, con i punti fatti sul campo era importante essere secondi. Poi c’è un aprile entusiasmante da giocare su tutti i fronti".