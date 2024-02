L'allenatore della Juve , Massimilianoha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida persa contro l'Inter.Noi dobbiamo continuare a fare il nostro percorso, stasera è stata difficile contro una squadra forte. C'è stata l'occasione di Thuram in campo aperto, la stessa che abbiamo avuto noi con Vlahovic. Nel secondo tempo la partita è stata più spaccata e loro hanno ottime qualità. Devo complimentarmi con i ragazzi dopo, che nell'arco di una stagione c'è sempre., ma in quel momento li la partita si poteva spaccare ancora di più. Chiesa veniva da due settimane di stop e metterli entrambi poteva essere un rischio. Nell'arco di una stagione capita a tutti di avere un periodo più negativo, domenica scorsa abbiamo lasciato due punti in casa con l'Empoli e dobbiamo essere bravi a ridurre questo periodo negativo,- Loro sono molto bravi negli ultimi 16 metri e hanno più esperienza.e abbiamo pagato di esperienza. Dobbiamo tornare a vincere, il campionato è ancora lungo e ci sono momenti in cui le squadre vanno in crisi e noi non dobbiamo entrarci. All'andata abbiamo perso alla quarta giornata a Sassuolo e venivamo da un pareggio e una vittoria, poi, il segnale era che dopo l'Empoli potevamo andare incontro ad una settimana difficile.- Essere in questa posizione di classifica nessuno se lo sarebbe mai immaginato. Poi è normale che tutti dicano Inter e Juventus per lo scudetto, ma sono due percorsi diversi. Abbiamo perso una partita che potevamo rimettere in piedi e dobbiamo assolutamente crescere