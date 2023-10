Le parole dia Dazn:LA PARTITA - "Abbiamo fatto 3 punti importanti per dare seguito a Milano e allontanare la quinta posizione. Il campionato è lungo, siamo contenti. La squadra ha giocato ordinata, ci vuole pazienza e compattezza, fino all'ultimo abbiamo cercato di vincere in maniera ordinata. I ragazzi tutti molto bravi, non era facile e sono contento".WEAH - "Non stava tanto bene, ha un flessore più duro e ho preferito toglierlo. In mezzo ci voleva un giocatore più tecnico e Miretti ha fatto un'ottima partita".NEL FINALE - "Credevo di poterla vincere, lì il rischio è che avevamo i centrali in area. Il primo anno queste partite le abbiamo perse, si può vincere rimanendo ordinati".KEAN E VLAHOVIC - "Kean ha fatto una buona partita. Un po' per l'ammonizione sciocca e per i gol ho preferito toglierlo tanto no nera la sua serata. Vlahovic sta crescendo, sono contento".VAR - "Sui fuorigioco credo sia da rivedere, non è una decisione del campionato italiano ma mondiale. Bisogna tornare alla luce, se no per un tacchetto o per i capelli rischi ti venga annullato un gol".PRIMO POSTO - "La gioia dei ragazzi straordinari, bisogna continuare. Quello che deve regnare è l'equilibrio, bisogna gestire vittorie e sconfitte. Abbiamo margini di crescita ed entusiasmo".