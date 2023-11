Le parole di Massimilianoa Dazn:LA PREPARAZIONE – E’ stato facile. La squadra è tornata giovedì e abbiamo avuto solo due giorni, ma sono partite che si preparano da sole, perché a livello motivazionale non c’è bisogno di stare addosso alla squadra. Sarà un bel test.COSA METTE IN PALIO – La vittoria. Quella che dobbiamo cercare di raggiungere come ci abbiamo provato nelle altre partite. Domani solo questo.INTER PRONTA – Una questione di rosa, più semplice di quello che sembra. Sento dire delle coppe. Posso dire che, per mia esperienza, nei 5 anni della Juve giocavamo le coppe ma vincevamo gli scudetti. Quello è fine a sé stesso.GRUPPO JUVE – Bisogna mettere dentro questo. Per vincere le grandi partite bisogna avere una cattiveria diversa.PAREGGIO – Non firmerei, bisogna giocarla e poi vediamo cosa succederà.INTER – Una squadra con tante soluzione, i dettagli faranno la differenza.RABIOT – Valutiamo domani, ci può giocare Rabiot, MIretti o Nicolussi davanti la difesa.ATTACCO – Speriamo si sblocchino, hanno fatto gol importanti all’inizio Chiesa e Vlahovic, deve sbloccarsi Kean. Sono sereno.YILDIZ – L’allegrata? Non lo so, ma è un giocatore davvero molto bravo.