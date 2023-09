L'allenatore della Juve Maxha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita contro l'Empoli.- 'vediamo domani come starà. Speriamo non si aniente di grave, è un giocatore diverso dagli altri e lo abbiamo visto. Dispiace'.- 'A Udine abbiamo fatto un secondo tempo brutto e a fine partita non ero contento. Oggi è stata una buona gara, potevamo fare qualche gol in più, possiamo migliorare negli ultimi 30 metri ma i ragazzi sono stati bravi. C'è un buono spirito da parte di tutti che sono spronati a fare bene'.- 'Non ci sono problemi con lui Cambiaso ha iniziato bene, Filip era in difficoltà fisica ma oggi ha giocato bene. Garantisce affidabilità, sa crossare nel migliore dei modi, poi abbiamo ragazzi che non sono abituati a giocare una gara dietro l'altra ed è un dispendio di energie sia fisiche che mentali. Stasera ha fatto molto bene'.- 'E' il leader della squadra. A livello di esperienza e di partite giocate è uno di quelli che danno più sicurezza, così come Alex Sandro e Perin. Poi c'è un buon gruppo che ha voglia di fare, noi abbiamo il desiderio di lottare per lo scudetto, non sarà facile ma vogliamo rigiocare la Champions il prossimo anno'.- 'Le antagoniste giocano una gara ogni tre giorni, noi no ma abbiamo una squadra con meno esperienza. Bisogna essere sereni e quando andiamo in campo ci deve essere una squadra solida, essere bravi nella gestione della gara, senza forzare le giocate. Serve anche una certa solidità difensiva perchè ti permette di essere più bravo anche nella fase offensiva. I ragazzi hanno voglia e noi corriamo. Dobbiamo lavorare per migliorare i singoli giocatori, la squadra e il DNA della Juve che non va perso. Dobbiamo cercare di entrare tra le prime 4'.- 'Ha fatto buone combinazioni con Vlahovic, Fede è molto bravo a tirare in porta ed è giusto che segni almeno 15 gol, quindi deve giocare più vicino alla porta'.