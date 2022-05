Le parole di Allegri a Dazn:



CHIELLINI - "Nessun complimento a Chiellini, il video di lui che difende va messo a Coverciano, nei settori giovanili e così qualcuno impara"



SERATA - "Emozionante, la serata di Chiellini e Dybala. Per come ha interpretato la carriera, per l'amore e la passione con cui si è dedicato, deve essere un insegnamento per chi rimane. Bisogna tornare a vincere velocemente, dobbiamo prendere esempio da chi ci lascia. Dybala ha fatto 7 anni bellissimi, è arrivato bambino, si è imposto con classe, con gol importanti, le storie iniziano e finiscono, gli auguro il meglio"



PARTITA - "Sul gol del 2 a 2 forse c'era il fallo, ci poteva stare, concedetemelo. Quella palla però andava portata nella bandierina. QUando sei abituato a vincere diventa abitudine gestire questi momenti, per questo bisogna tornare a vincere. Stasera eravamo corti, abbiamo perso Rabiot, chi è rimasto in campo ha fatto bene, ma una bellissima serata"



COSA SERVE - "C'è una buona base, alcuni li troveremo migliori, Zakaria e Vlahovic hanno portato entusiasmo e tecnica e faranno meglio, già ci conosceremo, dobbiamo migliorare e tornare ad avere quella sicurezza che serve per vincere, bisogna fare sforzi mentali, qualcosa aggiusteremo con il mercato"



MERCATO - "Dipende da chi dovrà uscire, numericamente siamo tanti, bisogna fare una rosa con un numero più ristretto. Miretti ha grande qualità, porteremo avanti un progetto che è iniziato quest'anno con una buona base, le idee chiare le abbiamo".



POGBA - "Non lo conosco. Sono passati troppi anni"