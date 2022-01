28









Mister Allegri, a DAZN, presenta Milan-Juve.



LA FORMAZIONE - "Fuori De Ligt? Ha avuto un problema stanotte, forte gastroenterite. E' debole, farlo partire dall'inizio è un rischio".



DYBALA COME ALL'ANDATA - "Ipotizzabile? Anche all'andata ha giocato nella sua posizione, poi si scambiarono molto lui e Cuadrado. Stasera sarà diversa. Dispiace che ci siano 5mila spettatori. E' sempre Juve-Milan, serve essere giusti in campo. Dobbiamo giocare bene tecnicamente".



CHIELLINI VS IBRA - "Sono giocatori che vivono per giocare queste partite, sarà un bellissimo duello tra due giocatori straordinari".



LANDUCCI - "Vado io in panchina, speriamo bene!".