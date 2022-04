Allegri parla a DAZN alla vigilia di Juve-Inter.



MENTALMENTE - "Fortunatamente abbiamo questa partita così non c’è stato bisogno di tanti sforzi per prepararla a livello mentale. I ragazzi sono rientrati, quelli che non sono andati al Mondiale, sia gli italiani sia Cuadrado erano dispiaciuti perché per loro giocarlo sarebbe stato un traguardo importante. Quindi ci siamo subito concentrati sulla partita di domani".



SCUDETTO INTER? - "Prima di domani è ancora la favorita, poi vediamo dopo domani. Il Milan sta viaggiando, il Napoli anche, credo che tra loro tre ci sarà la squadra che vincerà lo Scudetto. La classifica si guarda? Non c’è perché sappiamo solo che l’anno prossimo dobbiamo arrivare in Champions. Per farlo bisogna arrivare minimo quarti. Abbiamo l’Atalanta potenzialmente a cinque punti, ci sono ancora tanti punti in palio quindi dovremo essere molto bravi".



SU DYBALA - "No, si sta allenando bene e sta facendo bene. È concentrato sul finale di stagione. Mi aspetto che faccia una grande partita e magari farà gol domani".



VLAHOVIC - "Non abbiamo parlato di investitura. Si è riposato perché aveva bisogno di riposarsi, aveva giocato tante partite. Non era abituato, qui c’è più pressione, giocare in Champions e in campionato. L’ho trovato sereno, ha bisogno di recuperare, sta meglio anche fisicamente, quindi è pronto per giocare. Come Tevez? uella ce l’ha, forse anche troppa. Deve migliorare nella pulizia di gioco".



ALLEGRATA - "No, una semplice formazione con 10 giocatori. Vediamo se domani qualcuno la indovina".