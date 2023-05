Le parole di Allegri a Dazn:DELUSIONE - "C'è delusione, ma la squadra ha fatto cosa doveva fare, abbiamo pagato i dettagli e per questo siamo usciti".EPISODI - "Non ho fastidio, sono partite importanti, attraverso l'esperienza internazionale si può migliorare, annata difficile, dispiace, i ragazzi meritavano la finale".PROGETTO - "Vediamo come finiamo, dobbiamo arrivare secondi e migliorare la classifica. Con la società valuteremo le scelte, l'annata nonostante i trofei ci sono state cose positive. I giovani giocheranno partite migliori il prossimo anno".LE ALTRE ITALIANE - "Dispiacere, abbiamo fatto tutto il possibile. In questo momento è così, non c'è da agitarsi, dobbiamo essere lucidi".