Massimilianodopo il pareggio contro laha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:"Non voglio sapere niente del gol annullato su finale. Abbiamo fatto 20 minuti buoni. Poi abbiamo preso questo gol su un'errata lettura di Cuadrado. Poi a un minuto dalla fine del primo tempo abbiamo bucato una palla che non andava bucata, dovevamo finire 1-0 e poi recuperare, non due. Nel secondo tempo una buona partita. Un risultato che ci proietta alla sfida di mercoledì con un umore diverso rispetto ad una sconfitta"."La mia curiosità nella partita di oggi era quella che fino a questo momento non eravamo mai andati in svantaggio e volevo vedere la reazione. Ci sta andare sotto ma non dobbiamo perdere ordine perchè la partita è lunga e si può rimettere a posto. L'abbiamo persa anche quando nelle partite precedenti andando in vantaggio abbiamo un po' smesso di giocare. Ci sono situazioni che vanno gestite meglio. Si tratta di crescere, stanno giocando anche dei giovani. Dobbiamo crescere, abituarci a vincere, ci arriveremo. Sono dispiaciuto perchè vincendo andavamo a due punti dalla testa della classifica, ora siamo a quattro punti. C'è da lavorare, la reazione c'è stata e vogliamo preparare al meglio la partita con il Benfica"."Lui e Milik sono giocatori diversi. Doveva mettere in difficoltà Fazio Moise e ha fatto delle buone cose ma hanno caratteristiche diverse"."Oggi siamo partiti con il tridente per essere aggressivi, il gol loro era inaspettato perchè ci stavamo comportando bene. Il 3-2 lo potevamo fare prima. Ora dobbiamo recuperare i giocatori fuori"."Non parlo mai con gli arbitri. Il gol è stato annullato e non so se era buono o meno. Mi dispiace perchè vorrei vedere l'immagine e c'è Candreva sotto la bandierina. Gli arbitri vanno lasciati stare, i protagonisti delle partite sono i giocatori. A parte che a Bonucci tolgono la maglia. L'arbitro è stato molto bravo, abbiamo dieci o venti arbitri molto bravi. Mercoledì sono fiducioso e ottimista. Ci dispiace uscire con una non vittoria. Le partite si complicano sbagliando, lavoriamo per migliorare, sono contento della reazione del secondo tempo e faccio i complimenti ai ragazzi. Una buona partita. L'arbitro è stato molto bravo per la decisione finale".