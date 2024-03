Le parole di Massimilianoa DAZN dopo- "I numeri dicono che stiamo facendo male ma ci vuole molta calma. Per fortuna abbiamo punti di vantaggio sulla quinta, dobbiamo centrare - e lo centreremo - l'obiettivo della Champions, magari all'ultima giornata. Abbiamo sbagliato cose tecnicamente, è un momento non facile ma dobbiamo passarlo e ribaltarlo. In Coppa Italia possiamo fare bene, abbiamo gestito male due palle nel finale. Dobbiamo lavorare, ai ragazzi non devo rimproverare niente".- "Bisogna credere che ce la faremo, abbiamo punti di vantaggio e non siamo diventati brocchi. Negli ultimi secondi abbiamo lasciato crossare e gestito male qualche pallone, c'è poco da parlare e solo da fare, da essere arrabbiati e dispiaciuti. Bisogna riprendere il cammino, martedì abbiamo la Coppa Italia in casa".- "Abbiamo sempre giocato così ultimamente, loro si difendevano con il 4-4-2 e nell'ultimo quarto d'ora abbiamo avuto situazioni favorevoli. Bisognava essere più cattivi, non si può prendere gol così a 10 secondi dalla fine; è più il dispiacere per la sconfitta, per come è venuta".- "Abbiamo lasciato tanti punti per strada, stiamo lavorando e il gruppo è straordinario, quando va in campo mette tutto l'impegno. Devono essere orgogliosi di questa prestazione, martedì abbiamo la Coppa Italia. Derby d'Italia ha inciso? Nel calcio è difficile trovare una cosa o un'altra, nel calcio ci sono momenti in cui gira tutto contro, bisogna avere fiducia perchè i ragazzi stanno facendo una buona stagione".- "Sono tornati dall'America, hanno viaggiato, martedì abbiamo un'altra partita. Kean rientrava dopo tanto, ho preferito un giocatore diverso. Ma non è questione di cambi, in questo momento non facciamo risultato ma la squadra sta facendo quello che deve con il massimo impegno".- "Ringrazio ma bisogna pensare al futuro, abbiamo due obiettivi importanti per cui siamo ancora in piena corsa. Ai tifosi dico che devono sostenerci ancora, a questa squadra si può dire tutto ma a livello di impegno non è mai venuta meno. Ci sono stati momenti, nell'anno dello scudetto 12 punti in 10 partite... Ne passeremo così, ma c'è la forza per venirne fuori".Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.