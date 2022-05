Le partite di Allegri a Dazn:



PARTITA - "Abbiamo finito la stagione, un primo tempo decente dove abbiamo sbagliato negli ultimi 30 metri. Una settimana particolare, festeggiamenti per gli addii, abbiamo tenuto e poi preso il gol. Nel secondo tempo più difficoltà, ma bisogna pensare al prossimo anno"



PROSSIMO ANNO - "Voglio vedere chi avrò a disposizione, la base c'è ma la squadra va sistemata. C'è unità di intenti, cerchiamo di fare il meglio possibile"



VLAHOVIC - "Più da tre, ma deve imparare a giocare anche a due. Si sta impegnando, l'anno prossimo farà un'annata importante, quello che ha fatto da gennaio dimostra le sue qualità"



DYBALA - "Sostituto? Dipende dal mercato, dalle situazioni, abbiamo giocatori in uscita, la prossima settimana ci metteremo al lavoro"



BASKET - "No, ho giocato a tennis. Pogba? No, bisogna prendere qualcuno che giochi a tennis. Parlatene voi, si parla di tanti nomi, noi sappiamo cosa dobbiamo fare, abbiamo giocatori in uscita, il mercato è difficile, serve calma ed equilibrio e valutare chi abbiamo"



MODULO PROSSIMO ANNO - "Dipende dal mercato, Dusan in questo momento è più bravo a giocare solo davanti"



SCUDETTO - "Non lo so, domani è bella, purtroppo non ci siamo noi, dopo 5 anni è la prima volta, non sono abituato, sono un po' invidioso domani. Dobbiamo lavorare per colmare il gap, in questo momento è tanto. Dopo la partita con l'Inter ci siamo fermati, abbiamo fatto i punti necessari per arrivare quarti. Dobbiamo essere calmi e lucidi nelle valutazioni"