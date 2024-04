Le parole dia Dazn:PARTITA - Abbiamo perso tutti i palloni che potevamo perdere, non abbiamo capito la partita. Poi nel secondo tempo i ragazzi molto più bravi, loro erano più stanchi. Nel primo tempo continuavamo a sbagliare la palla corta e bisognava metterla dietro i loro difensori.JUVE OFFENSIVA - Nessuna sostenibilità se si gioca come al primo tempo che non abbiamo vinto un contrasto e non abbiamo capito la partita.PIANO GARA - Abbiamo sbagliato, dovevo magari essere più attento a preparare la partita. Ma bastava attaccare più la profondità. Abbiamo avuto uan bella reazione ma il primo tempo ci deve insegnare molto.WEAH ALCARAZ - Scelte perchè abbiamo un'altra partita martedì. Weah poteva far male in ripartenza e Alcaraz tra le linee, ma nel primo tempo tutta la squadra non è stata all'altezza.CHIESA - Si è dato da fare, l'ho messo a destra e sinistra, ha fatto cose buone e cose meno buone, ma oggi no c'è da vedere il singoloQUINTO POSTO CHAMPIONS - Anche questi sono fattori di crescita. Avevamo 8 giorni importanti, martedì la possibilità di andare in finale e poi avremo lo scontro diretto con il Milan. Ma abbiamo fatto un primo tempo così, prendiamoci la partita e facciamola diversamente.FUTURO - Sì, a fine stagione bisognerà sicuramente sedersi per valutare e da lì ripartiremo. Adesso la cosa più importante è la ChampionsVLAHOVIC - Sta crescendo, sta trovando un suo equilibrio.STAGIONE - La società ha chiesto di entrare in Champions, stasera ci avrebbe permesso di mettere una bella ipoteca sulla Championse restare in scia al Milan.PROSSIMA STAGIONE - Juve che deve tornare a vincere? Nella vita si può far tutto, l'importante è mettersi a tavolino e avere le idee chiare su cosa si può e si vuole fare