L'allenatore della Juve Max Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta contro il Friburgo per 1-0, grazie alla rete realizzata da Di Maria.SULLA GARA - 'C'è soddisfazione per non aver subito gol e aver vinto in casa. Bisogna giocarsi la gara di ritorno e sfruttare al meglio le occasioni create. Bisogna assolutamente vincere contro la Samp, a Roma abbiamo fatto una buona gara ma siamo usciti sconfitti. Bisogna migliorare la percentuale di gol. Ci vuole equilibrio in queste partite, la squadra capisce quando deve difendersi in un modo e cominciare a giocare'.CHIESA - 'Bisogna valutare domani, Alesx Sandro non ci sarà nella prossima gara'.SU KOSTIC - 'E' un giocatore straordinario e sta facendo una grande annata'.SU POGBA - 'Abbiam bisogno di tutti in questo momento qui, l'importante è che quando giocano lo fanno per dare una mano alla squadra'.