Ecco la 'zona Allegri'. Il tecnico ha richiamato tutti i giocatori, cercando di passare nuovamente con un gioco più vicino a Paulo. Allegri vuole inoltre che la squadra cresca nella gestione del risultato, provando a evitare le giocate sul portiere e riproponendosi, organizzata, in avanti. E poi a Chiellini: "Giorgio, non andiamo (a saltare in area, ndr) in 5. Andiamoci in 3". Morale: teniamoci sulla difensiva, il risultato è fondamentale.