L'allenatore della Juve, Max Allegri, ha presentato la gara contro il Cagliari nella conferenza stampa di oggi, ammettendo che non sarà una partita semplice.



'Buongiorno a tutti. Domani sarà una partita complicata, il Cagliari viene da una brutta sconfitta a Udine. Giocare a Cagliari è sempre difficile. Loro sono una squadra fisica, tengono molto la palla. Sarà una brutta partita, secondo me. Tecnicamente. Dobbiamo essere consci di questo e sapere che per domani contano molto i tre punti. Abbiamo la Roma a 5 punti, mancano tante partite. Non bisogna perdere di vista l'obiettivo di entrare nelle prime 4'.