Intervistato da Dazn il tecnico dellaMassimilianoha parlato in vista della gara contro ildi domani. Queste le sue parole:"Sono passati tanti anni e non ho buona memoria, Milan Juve è sempre bella da giocare, domani sarà meraviglioso con lo stadio pieno, una partita da vivere nel migliore dei modi"."Gonzalo credo abbia fatto meno di quanto poteva fare, è straordinario a livello tecnico""Giocare con Milik può aiutarlo però diciamo che ha giocato la miglior partita contro il Maccabi da quando è arrivato alla Juventus. Rabiot nello spogliatoio è silenzioso ma a livello caratteriale in campo si mette sempre a disposizione dei compagni"."Speriamo vadano meglio dell'anno scorso, per uscire da San Siro con un risultato dobbiamo fare una grande prestazione""Ho vissuto questo momento con serenità e senza pressione, far crescere autostima e consapevolezza e le cose cambieranno. Abbiamo avuto difficoltà nella partita con Salernitana e Monza dove abbiamo lasciato cinque punti per strada. Fuori casa non abbiamo ancora vinto e speriamo che sarà domani la prima"