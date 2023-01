Non è stato in campo, ma è stato direttamente protagonista. Anzi: ha inciso forse più di tanti, nettamente in negativo.si è ritrovato nel bel mezzo dei binari e ilè sembrato un treno in corsa nella seconda e perfetta parte di gara: non ha avuto tempo di scansarsi, alla fine però ritrovarsi lì nel mezzo è stata pure una sua scelta.Dopo aver rischiato con la carta Chiesa (tenendo McKennie in mezzo, Fagioli fuori), Max ha provato ad aggiustare le cose quando alla fine la macchina stava tornando ad accelerare, persino con costanza: l'azzardo non ha pagato.Non è mai andata come aveva immaginato, è andata esattamente come non riusciva nemmeno a temere: un disastro. E l'artefice è stato lui, lui in particolare e lui su tutti. Con scelte, moduli arrabattati e una vigilia (vedendola oggi) decisamente insensata.