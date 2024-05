Il comunicato ufficiale

Massimilianoè stato squalificato per due giornate effettive di gara e multato dia seguito di un comportamento giudicato inappropriato e offensivo durante l'ultima gara di Coppa Italia.L'episodio incriminato è avvenuto al 50° minuto del secondo tempo della partita di domenica scorsa, quando Allegri ha manifestato un forte dissenso nei confronti di una decisione arbitrale.Secondo il comunicato ufficiale,si è avvicinato alcon atteggiamento aggressivo e ha espresso platealmente il suo disappunto per una decisione che riteneva ingiusta. L'allenatore bianconero, noto per la sua passionalità e il suo fervore durante le partite, non ha accettato di buon grado la notifica del provvedimento di espulsione, reiterando il suo comportamento e utilizzando espressioni irrispettose nei confronti degli Ufficiali di gara.La situazione è ulteriormentequando, dopo essere stato espulso, Allegri ha rivolto gesti irridenti nei confronti del Direttore di gara prima di lasciare il campo. Questo atteggiamento ha aggravato la sua posizione agli occhi del Comitato di Disciplina, che ha deciso per una sanzione esemplare.