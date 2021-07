E’ tornato da trionfatore. Quattro minuti con la giacca sulle spalle, in una camminata da chansonnier francese e i tifosi a osannarlo come mai prima era stato.. Fu accolto con scetticismo e il suo “riduzionismo” livornese che sminuiva le grandi teorie sul calcio (celebri gli anatemi di Sacchi) insieme al disincanto passionale faceva presagire il peggio.- In fondo non gli sono mai bastati i 5 scudetti, le due finali di Champions, le Coppe e le Supercoppe come se tutto o quasi fosse dato per acquisito, per naturale. Alla Juve siamo anche così: un po’ viziati.. Contarono di più le due finali di Champions perse male di tutto il resto. Le vittorie erano merito di Pogba, Vidal, Pirlo e compagni, le sconfitte erano colpa sua. E siccome in Italia la Juve passeggiava, si pretendeva che lo facesse anche in Europa.- Ora dopo una doccia scozzese (con più acqua fredda che calda) durata due anni, all’insegna dell’antiallegrismo, cioè vittorie e bel gioco, spensieratezza e risultati che non sono arrivati, si torna all’usato sicuro, anzi sicurissimo, perché i modelli nuovi si sono rivelati sogni sul punto di trasformarsi in incubi.. Ad Allegri ora nessuno chiederà il bel gioco, la paura e lo smarrimento sono stati troppo intensi, perché quando la rivoluzione tradisce le sue promesse, la restaurazione sembra una liberazione. Anche nel calcio.