Zdenekè il protagonista dell'autobiografia dal titolo "La bellezza non ha prezzo", scritta da Andrea Di Caro. Un estratto:"Al Nord c’era l’alleanza tra Juve e Milan; l’Inter ne era esclusa e cercava di entrare nel sistema pure lei. Altre squadre, dal Parma alla Lazio al Perugia, erano in mano alla Banca di Roma: Tanzi e Cragnotti ne uscirono rovinati, come pure Gaucci. Che fece in tempo a caricare il suo Perugia a pallettoni, per far perdere lo scudetto del 2000 alla Juve, sotto il nubifragio".