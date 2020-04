La Juventus torna in campo, anche se su quello virtuale di PES 2020. In questo periodo senza calcio, i bianconeri hanno deciso di non interrompere del tutto le attività, lasciando spazio alle poche che sono ancora concesse: giocare alla PlayStation. Così, il neonato team juventino - al primo anno di attività - se la vedrà contro il Barcellona, alle 18.00 in diretta sul canale YouTube della società. Un'altra sfida, quindi, per rendere meno amara la quarantena e, perché no, tornare anche solo per un attimo a tifare i colori bianconeri.