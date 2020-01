Nicolò Zaniolo a rischio per la sfida di domenica con la Juventus. Il centrocampista giallorosso ha un piccolo problema al ginocchio e potrebbe essere costretto a dare forfait nel match contro i bianconeri. Come riporta Il Corriere dello Sport, il centrocampista ha un ginocchio gonfio che gli impedisce di allenarsi al meglio e nel caso in cui non fosse in grado di scendere in campo contro la squadra di Sarri, Fonseca opterebbe per Cengiz Under che è ormai la riserva dell'ex Fiorentina e Inter. Le prossime 48 ore saranno decisive per capire le sue condizioni fisiche.