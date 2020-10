La Serie A con il fiato sospeso. ​Genoa-Torino ma non solo, inevitabilmente si pensa anche al big match di domenica sera tra Juventus e Napoli, atto conclusivo della terza giornata di campionato. Ieri è arrivata una prima buona notizia, tutti negativi i primi tamponi cui si è sottoposto il gruppo squadra degli azzurri, ma per escludere ogni possibile problema per la gara dell'Allianz Stadium bisognerà attendere fino all'ultimo. Oggi il Napoli si sottoporrà a un secondo giro di test, ma il terzo e decisivo sarà effettuato solo nella prima mattinata di sabato: questa la decisione dello staff medico partenopeo, così facendo in serata saranno disponibili i risultati e si potrà decidere sulla partenza per Torino. La Serie A resta con il fiato sospeso: domani giorno chiave per Genoa-Torino, ma per Juve-Napoli bisognerà attendere fino all'ultimo giorno utile. Lo scrive calciomercato.com.